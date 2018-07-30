榮成6月獲利佳及工紙價格看漲 領軍造紙類股盤中全面走揚

受惠兩岸紙價上漲，造紙類股盤中表現相對強勢，其中榮成 (1909) 光 6 月單月獲利就超越第一季獲利，榮成盤中股價走揚；而中國大陸禁廢令，推升廢紙原料價格，在原料短缺，大陸紙廠停機檢修、限產保價效應擴大下，當地原紙、工紙價格看漲，在榮成帶動下，造紙類股包含台紙 (1902)、士紙(1903)、正隆(1904)、華紙(1905)、寶隆(1906)、永豐餘(1907) 盤中全面上漲。榮成 6 月合併稅前獲利 6.65 億元，月成長 190.87%，每股稅前淨利 0.59 元；累計今年上半年合併營業利益 17.92 億元，合併稅前獲利 15.66 億元，每股稅前盈餘為 1.38 元。



榮成營收 8 成來自中國大陸貢獻，受惠中國工紙銷量與價格攀升，6 月營收創同期新高，榮成近期優化產品組合，加強高毛利產品銷售，同時尋找其他原物料來源方案，6 月獲利回溫。



華紙上半年營收 119.5 億元、年增加 9.94%，7 月起文化用紙、白紙板、特殊紙張調漲 5%，是華紙今年來第 3 度調漲。



永豐餘上半年營收 368.55 億元，年增加 17.60%；永豐餘漿紙事業群獲利改善，工紙紙器事業群在大陸去槓桿及環保綠色政策下，營運績效提升，積極開發新一代特殊材料與高附加價值特殊功能紙。



正隆累計 1-6 月營收 207.53 億元，年減少 0.27%；雖然造紙業面臨原物料大漲壓力，但正隆對於今年市場展望仍樂觀，其中越南市場將是成長主力，正隆年產 30 萬公噸的越南造紙廠已於 5 月起試車，預計下半年正式投產。



目前正隆 3 個主要市場營收占比方面，以台灣占七成最多，其次是中國市場占比約 25%、越南約 6%。越南平陽造紙廠今年上半年完工投產，加上越南 3 座紙器廠陸續完工投產後，預估越南市場營收占比明年將提升至 15%，未來甚至有機會超越中國市場。