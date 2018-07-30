兩岸紙價漲不斷 禁廢令推升廢紙價 榮成漲停領軍造紙股噴出

受惠兩岸紙價上漲，加上大陸禁廢令，推升廢紙原料價格，工紙價格看漲，工紙大廠榮成 (1909-TW) 一度亮燈漲停，同集團旗下的寶隆 (1906-TW) 也勁揚超過 7%，在榮成帶動下，造紙類股包含台紙 (1902-TW)、士紙 (1903-TW)、正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 都滿面紅，推升造紙類股指數漲幅飆超過 4% 居各類股之冠。

大陸造紙廠 7 月停機檢修範圍進一步擴大，廢紙原料本就短缺，現在再加上停機，而且又因在禁廢令限制下，進口廢紙減少，使得當地工紙價格再掀漲勢，使同等級廢紙在地回收價格已明顯高於國外廢紙價格。

榮成今年以來原本承受廢紙高漲的採購壓力，但經過內部調控與部分停機後，第 2 季獲利開始轉好，尤其 6 月獲利大爆發，單月稅前盈餘 6.65 億元，較 5 月大舉成長 190.87%，顯示內部調控已見成效。榮成自結上半年合併稅前盈餘 15.66 億元，每股稅前盈餘約 1.38 元。

在大陸環保監管趨嚴下，榮成未來廢紙進口或許還會再收縮，紙價可望維持穩定向上，受惠於此，榮成股價今天出量上攻，最高亮燈漲停 27.6 元，一根長紅 K 棒向上也帶動月線翻揚，日、週 KD 形成黃金交叉。