靠自己投資 為退休做準備

撰文；林奇芬

我的臉書粉絲頁總有網友留言問這個問題：「理專建議的投資標的，我不是很認同，但是又怕自己老是不聽理專的建議，會讓彼此關係惡化，所以不得不硬著頭皮投資。」然而，許多人最終投資成果都不如預期，甚至影響到即將退休的生活。有一位網友還說：「已經跟著理專投資 10 多年了，但整體來說，覺得投資成效並不好。」

我在這些留言中，發現幾個奇怪的訊息：① 投資人過度仰賴理專，完全聽從理專建議，缺少判斷能力；② 投資人過度擔心與理專關係惡化，因而屈從於理專的投資建議。

回顧台灣的投資歷程，早期也都是靠營業員下單，大量仰賴營業員的投資建議，但後來網路下單逐漸普及，現在很少聽到投資人靠營業員來決定投資。

基金投資人主要在銀行帳戶交易，理專看到投資人帳戶內有資金，就會建議買進基金產品，同時也可為銀行與理專創造業績，增加佣金。到目前為止，基金投資人自行決定投資標的、在網路下單的比例仍然不高，投資決策大多還是受到理專主導。

這類型的投資人，依賴理專給予投資建議的心態濃厚，導致投資人積極維護與理專之間的關係，甚至因為人情捧場，也不管是否適合自己，就盲目買進理專建議的產品。

我說這些，不是要批評理專，也不是說理專給的建議不對。但平心而論，投資人是否也該為自己的投資負點責任，而不是被別人牽著鼻子走？

理財這件事，說簡單很簡單，說困難也很困難。投資市場千變萬化，投資人如何面對與處理，需要強大的心理素質，這些都非一蹴可及，需要時間與經驗。但我認為，投資 10 幾年，若還要仰賴理專建議，這種理財態度實在不太好。

我認為，要做好理財這件事，應該把握以下幾個原則：① 守護資產是自己的責任，理專、親友都只能提供參考意見，最終承擔結果的還是自己，因此，要積極累積自己的知識與判斷力；② 試著利用網路交易，不要透過理專下單，逐漸建立自己獨立投資能力；③ 建立幾個專家人脈，親友中找出幾位可以討論諮詢的對象，當遇到問題時，有可以請教第二意見的人。

從這 3 方面下手，相信就能逐步提升投資能力，靠自己投資，為將來退休做最好的準備。

來源：《Money 錢》 2018 年 8 月

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