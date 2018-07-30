台股這波多頭從 2009 年初起漲，延續至今已長達 10 年，創歷史新紀錄，許多個股累積漲幅高達數倍，隨著多頭逐漸進入尾聲，有些個股已在高檔出現做頭反轉的跡象，投資人該如何判斷多空轉折，掌握賣點？

撰文: 龔朝健

總論篇

台股贏家孫慶龍

停利秘技大公開

擔任《投資家日報》總監的證券分析師孫慶龍，最近出版暢銷書《12 招獨門秘技 找出飆股基因》，透過多年累積的諸多個股買點與賣點大數據，歸納出一套適用於股票高點停利的策略。隨著台股站上萬點超過 1 年，許多股票飆漲數倍，他大方公開這套獨門心法，希望幫助投資人掌握更好的賣點。

市場上有句名言：「買股是徒弟，賣股是師傅。」意指賣股票比買股票所需要的功夫還要深，因為很多人都懂得在低檔區買進，卻往往賣太早或賣太晚，錯失了一大段利潤。

10 年前以 50 萬元在台股起家，目前身價超過 5 千萬元的孫慶龍表示，一般而言，某公司的股價如果從波段高點回檔超過 20%，就有可能陷入空頭修正格局，此時投資人就要認真考慮賣出停利。

孫慶龍以過來人的經驗強調，個股的「停利」必須符合 2 大條件：月 KD 在 80 以上死亡交叉、股價跌破 20 週均線。

來源：《Money 錢》 2018 年 8 月

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