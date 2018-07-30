買房 pk 租房 20年後竟然會是這樣!

撰文：劉茜汶

買房子讓人有安全感，繳房貸當儲蓄，將來不必靠孩子養；租房可以享受自由，不被房子綁住，把錢拿來投資理財，讓資產隨時間變大。

不論是買房、租房，在做決定之前，都要先想清楚未來想過什麼樣的生活，只要做好理財規劃，買房或租房將不再是選項。

想買房子，先算算自己的購屋能力；已有房子，要想想如何把房子變動產。以房養老是活化資產的方法之一，軍公教人員、單身族與頂客族、有房沒錢老人，以及擁有 1 間以上房產，這 4 種人最適合用以房養老來增加每月退休金。

買房 pk 租房

9 成網友還是覺得買房好

根據行政院主計總處資料顯示，截至今年 5 月底，國人總薪資平均為 47,958 元，較去年同期 48,848 元下調 890 元。低薪問題難解，年輕人怨嘆買不起房。

不過根據「存錢公社」臉書社團的調查統計，仍有 9 成的民眾認為比起「租房」，「買房」依然是更好的選擇。一起來看看民眾和專家是怎麼想的。

他這樣買房

56 歲雙寶爸 Rock 買房投資兼自住

我第一次買房時 40 歲，那時候跟我太太因為工作了 10 多年，有一些存款，但錢放銀行利息才 1% 左右，所以想買一間小坪數的豪宅。最後選定總價 600 萬元的房子，含裝潢 80 萬元，成本大約 700 萬元。裝潢好後很快就以每月 5 萬 5 千元的價格租出去，投報率 16%。每個月收到的房租扣掉房貸加本金約 1 萬多元後，又多出了 4 萬元可用。你想想，我們拿出自備款 300 萬元，不僅能擁有房產，每個月還能有 4 萬元的利息，算起來是不是比銀行好太多了？

買房對我來說就是存錢的概念，人應該至少要買一間房，有一些負債的壓力，有壓力是好事，壓力會讓你不斷地想辦法去還債。房地產可以賺利差和價差，未來還可以留給妻女使用，我覺得是最沒有風險的一種投資。

來源：《Money 錢》 2018 年 8 月

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