〈保單健檢攻略〉銀髮族保單活化 讓保險金變養老金

現代人壽命越來越長，早期買的高額終身壽險，或許在步入中老年後，會覺得需求可能不再這麼高，相對於身故後能領回的保險金，愈來愈多銀髮族透過「保單活化」，在生前就能自己享用到保險金，將之用在需要的用途上，也能拿來當作退休後的養老金。「保單活化」的轉換成可以選擇健康險、長看險或是年金險等等，將既有的保險資源重新分配。

「保單活化」簡單來說，是年輕時為了給家人一個經濟保障所購買的壽險，隨著年紀變大、兒女有了經濟基礎後，將原本壽險需求變成養老需求，依「先自己，後家人」的順序來活化保單，讓未來長壽生活可能產生的資金缺口，如失智、中風或失能之後的醫療與長看費用，轉嫁保險公司。

保險專家提醒，轉換前後的保單提供的保障不同、性質也不同，因此可能因生存時間長短或理賠給付等不同狀況，而出現總領金額低於未轉換前壽險保單身故保險金金額的情形。

此外，保單轉換必須一個大前提，就是投保期間要夠長，累積了一定的保價金，才有轉換的價值。新保單尚未累積保價金，轉換後可能得不償失。

還有一點，金管會雖然規定保險公司不能藉保單轉換來圖利，但影響保費的保單利率在新的計算基礎下不可能不變，所以老保戶可能面臨一個難題，那就是老保單的預定利率比現今保單的利率好很多，現在轉單可能利率愈轉愈低，保費成本也愈貴。

不過，同意保單活化後，契約生效三年內都可以反悔，要不要轉換保單，保戶應該好好撥撥算盤；但要注意的是，如果新保單已經開始給付、理賠，或是發生舊保單所保障內容的事故，先前的契約就再也回不去。