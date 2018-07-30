台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月30日

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）漲翻天，網通業「忍不住了」，智邦、明泰、中磊、宏正、友訊等大廠近期針對新訂單與客戶追量產品漲價。

日月光集因應大陸全力發展半導體，及直接在大陸取得更充裕的資金，擴大日月光封測布局，日月光半導體計劃將大陸多家子公司整合為一，可能以環旭為主體出面併購其他大陸子公司，或另成立新公司並申請在大陸 A 股掛牌的方式進行。

金融業獲利創新高，連帶讓人力需求大增，合計今年全年金融業徵才數上看 9 千至 1 萬人，應是歷年最大規模，其中下半年還有 4 千個金、銀飯碗預計釋出，其中又以資訊和法遵相關人才最紅。



經濟日報

網通大廠漲價了

三大外資: 台股高檔有撐

日月光大陸事業 擬上 A 股

工商時報

銀行招才 4,000 名職缺放送

經部赴美招商 重頭戲在半導體

台幣 8 月貶壓大 央行備戰

聯合報

證交法修法 鋪路金金併

企業租稅 去年減 56 億元

汽車生產國 討論美關稅

蘋果日報

台船鄭文隆 不能敗的壓力

專訪顧立雄 開鍘 3 弊端

趨勢大師：景氣循環未結束 台股機會仍多

中國時報

產業外勞申請永居 月薪須逾 41k

美挑戰最長牛市 台股牛起來

萬一行情 蘋概 5G 傳產合力助攻

自由時報

美 120 億美元助農民 9 月底給現金

蘋果財報掀牌 牽動台股

貿易戰恐傷成長 美港口首當其衝

