應對美國威脅 大型汽車出口國要聯合起來了？

儘管歐委會主席容克訪美之後，美國與重要盟友之間的貿易爭端暫緩，但包括歐盟在內的主要汽車生產國計劃在沒有美國的情況下舉行會談，以應對川普推動徵收汽車關稅的威脅。

據彭博社報導，三位知情人士稱，來自歐盟、加拿大、墨西哥、韓國和日本的代表將於 7 月 31 日在日內瓦召開會議，討論如果美國對汽車進口徵收關稅應如何回應，以及如何改革世貿組織（WTO）。

雖然歐盟委員會主席容克和川普本周達成妥協，同意在歐美貿易協定談判期間不採取「單方面行動」，但美國商務部仍在根據一項法案進行調查。根據該法案，在發現汽車進口損害美國國家安全時，美國仍可對其實時貿易限制。

美國商務部長羅斯在 7 月 26 日表示，「川普總統指示繼續調查，但我們已經同意不在談判進行期間徵收汽車關稅。」

但這仍然讓主要汽車出口商感到不安，因為美國商務部 8 月底至 9 月發布調查報告後，川普仍可能繼續推動徵收 25% 的汽車關稅。

另一方面，美國國內汽車業也全面拒絕汽車新關稅。7 月 25 日，華盛頓郵報援引知情者消息稱，多位川普的高級經濟顧問認為，川普計劃今年晚些時候對接近 2000 億美元美國進口汽車徵收 25% 的關稅。

該報稱，儘管多位共和黨領導人和商界高管都認為，徵收汽車關稅可能會破壞美國經濟，並造成政治混亂，川普仍希望征上述關稅。

據美國官方數據，去年美國進口汽車總值達創紀錄的 1920 億美元。而川普卻可能對高達 2000 億美元進口汽車征關稅，這意味著川普將對所有進口汽車徵稅。

美國征進口汽車關稅最受影響的是歐盟。按金額計算，僅僅是德國，就貢獻了全球超過 20% 的汽車出口量，是全球最大的汽車出口國。排在其後的日本貢獻了約 13% 的出口量，美國占比 7.2%，居第三位。