網易向VR創業公司Improble投資5000萬美元，氪金版「綠洲」年內有望上線？

網易從未停止過VR領域的投資。

網易在虛擬現實領域又有新動作了。

7月27日，英國VR創業公司Improbable官方宣布，獲得了網易5000萬美元的融資。

據英國《金融時報》報道，網易還耗資5000萬美元收購現有投資者和Improbable員工所持股份，總計投資1億美元。本輪交易過後，Improbable的估值將超過20億美元。

Improbable Worlds創立於2012年，由劍橋大學的赫爾曼·納魯拉（Herman Narula）和羅布·懷特海德（Rob Whitehead）聯合創立，目標是“創造超逼真的模擬和虛擬世界”。去年5月，Improbable曾獲得軟銀領頭的5.02億美元B輪融資，Andreessen Horowitz、Horizons Ventures 和 Temasek Holdings跟投。根據彭博社匯編的數據，這筆交易在過去十年英國風險投資規模中排名第五。

今年2月份，網易和Improbable就已經達成了戰略合作關系，也代表著網易可以使用後者開發的雲技術平台SpatialOS。

SpatialOS是一項專門用來構建覆雜虛擬世界的平台，可以打破常規遊戲服務器的限制，支持巨型模擬遊戲測試及相關的覆雜運算，還能模擬創建現實中的城市體系、基礎設施和生物系統。理論上，這可以讓開發者創造一個讓大量玩家同時進行遊戲的龐大世界。

據外媒報道，網易將在今年晚些時候公布其首款使用SpatialOS技術的遊戲。

除了遊戲，軟銀還認為Improbable的模擬技術可以用於幫助診斷疾病，改善城市生活質量，了解經濟特點並解決其他覆雜問題。

事實上，網易從未停止過VR領域的投資，網易CEO丁磊也曾多次在內部會議上強調對VR的重要性。

2016年6月，網易宣布聯合清華大學、AMD等成立VR實驗室；同年8月，網易投資了美國VR直播平台NextVR；2018年5月20日，網易遊戲宣布和知名VR工作室Survios達成戰略合作，並引入其包括《Raw Data》在內的4款VR遊戲。

值得一提的是，Improbable與網易的合作並非獨家，這意味著中國的其他遊戲公司也可以選擇SpatialOS。

「我們希望讓中國和亞太地區的更多開發商能夠使用SpatialOS技術，這只是個開始。中國擁有超過5億玩家，是全世界規模最大的遊戲市場，也為SpatialOS帶來了最大機遇。」Improbable首席執行官赫爾曼·納魯拉表示。

來源：界面新聞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)