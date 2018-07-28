新昌集團(00404-HK)已與多家銀行及金融機構借入資金

新昌集團控股(00404-HK)公布，該公司及╱或其附屬公司已與多家銀行及金融機構(包括中國及香港的銀行)訂立貸款協議，據此，該集團借入資金用作營運資金及其他用途。

於2018年7月25日，該公司自安永企業財務服務有限公司接獲通知，知會該公司Koo Chi Sum及Yeung Mei Lee(接管人)於2018年7月25日獲中國工商銀行(亞洲)有限公司委任公司全資附屬公司高慧國際已發行股本之共同及個別接管人及經理，根據中國工商銀行及該公司之全資附屬公司及高慧之直接控股公司Diamond Summit 作出之股份按揭，以作為中國工商銀行向高慧授出之貸款融資(於本公告日期逾期)的擔保。

高慧當前在中國廣州擁有一個用於租賃的商用物業。除持有物業及租賃物業外，高慧於本公告日期並無任何其他重大業務。該公司認為高慧之業務與該公司之主要業務並無直接關聯，及該公司於委任接管人前一直考慮出售物業。

根據物業之估計市值，該公司預期，倘於公開市場出售物業，則所得款項將足以償還貸款及其項下應付款項。該公司將與接管人接洽，及倘接管人決定繼續處理高慧之股份及╱或物業，該公司將於適當時候提供最新狀況。

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