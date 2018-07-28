香港二手樓價指數按星期升0.24%

反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報187.76點，按星期升0.24%；CCL Mass報190.73點，CCL(中小型單位)報188.47點，重返歷史高位，兩者都按星期升0.28%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府公布新房策後首周，三大整體指數升幅明顯收窄。CCL升幅為7個星期最少，CCL mass及CCL(中小型單位)按星期升幅同為10星期最少，反映新房策下樓價升勢有放緩跡象，相信未來樓價走勢或會由連升轉為反覆向上，但上升趨勢仍然不變。至於CCL(大型單位)報184.04點，按星期微跌0.01%。豪宅樓價則連續5星期在184點上下窄幅徘徊，等待突破上升機會。

數據顯示，新界西CCL Mass報176.43點創新高，按星期升2.33%，升幅創18個星期最大。新界東CCL Mass報205.13點創新高，按星期升0.87%。九龍CCL Mass報183.79點，按星期升0.74%。港島CCL Mass創新高後回軟，最新報193.25點，按星期跌2.4%。四區指數三升一跌，支持CCL走勢反覆上升。

人民幣下挫拖累中港股市下跌，對香港樓市的影響將於8月中旬公布的CCL開始反映。

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