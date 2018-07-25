醫療險有兩大類 一次搞懂實支實付險理賠眉角

醫療進步帶動醫療費用的成長，國人普遍透過投保醫療險來轉嫁風險。壽險業者表示，醫療險給付大致上分為日額給付型及實支實付型，前者理賠金為投保金額乘上實際住院天數；後者則是依據醫療收據，在限額內理賠健保不給付的部分費用，建議民眾投保前，務必先瞭解醫療險理賠的相關注意事項，才可以獲得充足的保障。

為了應付高額醫療雜費，有些民眾會在不同的保險公司分別購買實支實付醫療險，若民眾已經有一張實支實付保單，規劃第二張同類型保單時，一定要主動告知保險公司自己目前持有其他實支實付型保單。

實務上，有些要保書上會有「是否已投保其他商業實支實付型傷害醫療保險或實支實付型醫療保險」的問項，保戶應該具實告知，以免影響日後理賠權益。

此外，實支實付型保險理賠看的重點是醫療收據，但收據正本只會有一份，所以如果民眾投保的第二間保險公司同意承保，就表示該公司可以接受副本理賠。

第一金人壽總經理林元輝表示，所謂的「副本理賠」，即保戶除了拿醫療收據正本向第一間保險公司申請理賠，還可以拿收據副本向第二間保險公司申請理賠。

林元輝說明，所謂「副本」並非民眾自行用影印機重複印出，而是需向醫院申請，在收據影本蓋上由醫院具名的「與正本相符」章，所以建議民眾在離院前一併申請好收據副本，才不用事後多跑一趟醫院。

值得留意的是，保戶準備理賠文件時，診斷證明書份數需和理賠書份數相同，即兩張實支實付型保單的理賠，就要兩份診斷證明書。

整體來看，購買醫療保險是為了縮小醫療費用的缺口，而不是為了獲得高額的理賠，建議民眾定期檢視自己的實支實付醫療險，並依據不同的人生階段做調整。

而若為上班族，可以先確認公司的團體保險是否有提供實支實付保障以及保額多少，因員工團體保險多能以收據副本申請理賠，民眾可以善加利用，一併評估後再視情況做調整。