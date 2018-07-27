【盈警】古兜控股(08308-HK)料中期虧損750萬至1130萬元

古兜控股(08308-HK)公佈，預期集團於截至2018年6月30日止6個月將錄得介乎人民幣750萬元至人民幣1130萬元的未經審核綜合虧損淨額，而截至2018年3月31日止3個月則錄得未經審核綜合溢利淨額約人民幣90萬元。

與截至2018年3月31日止3個月比較錄得本期間產生虧損淨額的其中一項原因為由於天氣和暖，本年度第二季度溫泉度假村及酒店營運業務的收益水平下跌。

與截至2018年3月31日止3個月的未經審核綜合溢利淨額比較，儘管集團預期本期間將錄得未經審核綜合虧損淨額，與截至2017年6月30日止6個月比較，截至2018年6月30日止6個月的未經審核綜合虧損淨額預期將減少約人民幣60萬元至人民幣440萬元。該本期間較低未經審核綜合虧損淨額乃由於與去年同期相比，截至2018年6月30日止6個月來自溫泉度假村及酒店營運業務的收益水平增加，此乃主要由於入場費及餐飲收入以及谘詢服務收入增加，但由因山海度假公館大部分單位已於2017年第四季度交付而於2018年上半年併無交付任何物業緻令缺乏由其旅遊物業開發業務確認的收益及相應較低銷售開支所抵銷。

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