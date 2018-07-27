滬深兩市早盤弱勢震蕩 滬指跌0.06%

今日早盤，滬深兩市股指集體小幅低開，整個早盤呈現出弱勢震蕩的格局。截止上午收盤，滬指收報2880.51點，跌0.06%，成交額820.5億;深成指收報9329.07點，跌0.25%，成交額1098億;創業板收報1601.27點，跌0.3%，成交額363億。

從盤面上看，寧夏板塊、西藏、新疆板塊等強勢，釀酒、水利建設、公共交通、央企改革、鋼鐵、煤炭等表現亮眼;西安自貿區、無人零售、農業服務等板塊跌幅居前，區塊鏈、國產軟件、安防服務、食品安全、信息安全等走勢疲軟。

截止11:31分，滬股通淨流入14.5億，深股通淨流入2.27億。

華泰宏觀李超團隊點評上半年工業企業利潤數據稱，企業經營效益繼續改善，預計下階段國企將繼續穩步去槓桿。6月庫存階段性被動補庫，預計全年企業處於去庫存通道。二季度工業運行出現階段性改善，預計今年仍可維持較強韌性，未來是緩慢回落的。應關註後續需求側邊際變化，預計下半年基建投資增速反彈將為原材料價格註入需求因素支撐，利好原材料行業盈利持續。

中銀國際指出，當前，週期板塊CAPE低於歷史均值，中期具有超配價值，推薦順序是建材、煤炭和鋼鐵。研報計算了煤炭、鋼鐵和建材等行業的CAPE，這三個行業的CAPE分别為12.6、30.9和7.9，均低於各自的歷史均值31.6、37和65.1，中期具備估值向上修復的空間。此外，按照市值大小計算了各自行業代表性龍頭個股，大多數也低於歷史均值。根據CAPE的價值錨，週期被嚴重低估，中期估值將向上修復，推薦整體板塊。從當前CAPE與歷史均值比較來看，週期推薦順序是建材、煤炭和鋼鐵。

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