歐股盤中─營建類股走揚 泛歐 Stoxx 600上漲0.22%

在營建類股走揚帶動下，今 (27) 日歐股早盤，主要指數走高，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.22%。

台北時間週五下午 5 點 24 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.22%，德國 DAX 指數上漲 0.25%，法國 CAC 40 指數上漲 0.12%，英國 FTSE 指數上漲 0.33%。

週五早盤，在泛歐 Stoxx 600 指數中，營建類股表現較佳；其中，法國建築材料 Saint Gobain 公司，股價上漲 3%。

礦業公司必和必拓 (BHP) 同意出售美國陸上石油與天然氣資產，給英國石油公司 (BP)，交易價達 105 億美元，該消息帶動必和必拓股價上漲 3.8%。

家樂福上半年獲利成長，刺激股價大漲逾 9%；德國化工業者 Basf Se 第 2 季業績不如預期，股價下跌 3%。

歐洲央行 (ECB) 週四召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，預計 2018 年底前結束量化寬鬆 (QE)，一如預期。

歐洲央行於聲明中表示，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，與上個月聲明內容一致。

歐洲央行總裁德拉吉認為，美歐雙方對關稅問題達成共識，是個好兆頭，但要評論後續影響，還為時尚早。