龍燈-KY去年Q4營運回穩 全年虧損縮小至1.5億元

農化廠龍燈 - KY(4141-TW) 受惠於去年第 4 季單季營運回穩，單季交出每股稅後純益 0.87 元的成績單，儘管仍低於 2016 年同期，但已是去年高點，也縮小去年全年稅後純損縮小到 1.5 億元，每股稅後純損 1 元。展望 2018 年，龍燈 - KY 表示，外在環境已好轉，加上新產品挹注，全年看法樂觀。

龍燈 - KY 今 (31) 日舉行法說會，公布去年財報，全年營收 95.68 億元，年減率 4.9%；毛利率 40.2%，略低於 2016 年的 42.5%；營業利益 3.75 億元，年減率 30.3%；稅前虧損 0.75 億元，不如 2016 年的稅前盈餘 8.7 億元；稅後純損 1.53 億元，不如 2016 年的稅後純益 5.55 億元，每股稅後純損 1 元，也不如 2016 年的每股稅後純益 3.65 元。

不過龍燈 - KY 去年第 4 季營運已明顯回溫，單季營收 32.32 億元，季增率 56%，年增率 11.5%；毛利率 42.5%，略低於第 3 季的 43.9%，也低於 2016 年同期的 46.2%；營業利益 4.87 億元，較第 3 季的虧損 0.53 億元好轉，年增率亦達 97%；稅前盈餘 2.83 億元，優於第 3 季的虧損 1.37 億元，年減率則為 8.2%；稅後純益 1.31 億元，季增率 900%，但不如去年同期的 2.3 億元，每股稅後純益 0.87 元，高於第 3 季的 0.08 元，但低於去年同期的 1.51 元。

龍燈 - KY 表示，去年第 4 季包括北美、歐洲、中國及巴西等地區營運都有好轉，其中北美地區因美國新產品已順利供貨，歐洲地區也出現回補庫存，因此營收年增率分別達 27% 及 41%；中國地區營收年增率亦達 24%，至於巴西也同步回穩。

唯一美中不足的是，第 4 季仍有人民幣大幅升值及提列拉丁美洲應收帳款備抵等因素干擾，無法順利達成扭轉全年轉盈的目標。