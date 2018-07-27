券商公會力促權證避險調降交易稅 釐清ETN發行人課稅

券商公會於昨 (26) 日召開會員大會，券商公會理事長簡鴻文表示，持續行推動稅制改革，促成權證避險調降交易稅及釐清 ETN 發行人的課稅方式，讓新金融商品更多元且蓬勃發展，為落實防制洗錢及打擊資恐，盼全體證券商在今年 APG(亞太防制洗錢組織)的查核都能獲得佳績，爭取逐筆交易衍生之相關高額費用及配套措施。簡鴻文說，過去一年來證券商公會的建議事項大多數獲得主管機關及相關單位採納，獲得採納之重大建言，包括：延長當沖降稅至民國 110 年底並納入自營商為適用範圍、完成股利所得稅制改革、開放證券商可發行交易所買賣指數投資證券(ETN)、放寬證券商負債淨值比至 6 倍、開放證券商辦理涉及新台幣外匯業務。



金管會副主委鄭貞茂指出，持續與央行協商讓國際投資人可以在 OSU 投資與台股連結的商品、持續吸引國內外優良企業在台掛牌、推出更多元化的理財商品、推動逐筆交易為券商創造更多的商機。