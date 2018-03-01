長年期公債殖利率攀升免驚 券商公會看台股適度拉回有助多頭

券商公會理事長簡鴻文今 (1) 日指出，展望 2018 年，指數震盪難免，適度拉回有助多頭走的更長更遠，樂觀期待今年台股仍將有不錯表現。

簡鴻文也定調今年券商公會重點工作，籲請政府調降權證避險交易稅，並期盼主管機關可擴大開放券商承做各項資產管理業務。

展望新的一年，簡鴻文認為，全球經濟復甦力量增強，經濟基本面仍然良好，儘管帶動通膨走高，推升各工業大國的長年期公債殖利率，並造成近期國際股市的劇烈波動，但實際上指數震盪難免，適度拉回反而更有助多頭走的更長更遠，在總體經濟和企業獲利維持一定的成長下，仍看好今年台股會有不錯的表現。

另一方面，簡鴻文指出，券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，須負擔千分之 1 證交稅，且須進行動態避險，券商發行權證損益已依法列為所得課稅 (17%)，但買賣避險標的股票還要千分之 3 的證交稅，造成過重的租稅負擔。

而開放投資人權證當沖後，在現行造市法規下券商將無法維持穩定的造市品質，可能使投資人投訴案件大幅增加，造成權證市場交易量萎縮，因此，券商公會建議調降權證避險專戶標的股票賣出時的證交稅至千分之 1，且與投資人權證當沖脫鉤，將有助提升權證流動性，並進一步帶動現貨跟著活絡。

同時，券商公會仍積極推動擴大開放券商承做各項資產管理業務，其中，主管機關預計今年開放券商發行指數投資證券 (ETN)，對券商而言，將是跨足廣義資產管理的第一步。

券商公會也呼籲主管機關開放券商從事私募基金業務。簡鴻文進一步說明，美國、新加坡、香港和中國的券商皆可從事私募基金業務，且成效良好，而我國證券商無論淨值規模、資本適足率、經營穩定性及實務專業經驗均足以經營私募基金業務，因此，若能開放相關業務，投資人將有更多元化的金融商品可供選擇，券商也可藉此引導專業投資人資金留在國內進行投資。