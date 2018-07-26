〈友達法說〉MicroLED居領先地位 MiniLED攻電競下半年上市

友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，法人關注新技術產品的開發，董事長彭双浪強調，MicroLED 目前居相對領先地位，正加緊腳步希望搶到更多商機，但也坦言目前尚無法量產，至於 MiniLED 部分，總經理蔡國新指出，預計下半年可推出電競監視器或電競筆電產品。

彭双浪表示，5 月間在 SID 顯示週 (Display Week 2018）發表全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術，引來各界關注，也證明友達在這項技術上居於相對領先地位，同時也有更多的公司願意投入資源加入研發，可望帶動產品開發時程加快，未來商品化的時間可望較預期的更快。

他強調，Micro LED 有非常多的優點，包括低耗能、輕薄及壽命更長等，是台灣產業發展的重要契機，對台灣顯示器產業發展是很好一個機會，但目前還有很多工程問題有待突破，還未到達量產程度，需要更多公司一起努力，友達在起了一個頭後，希望很快可以商品化。

蔡國新則表示，MiniLED 的應用鎖定在虛擬實境 (VR)、手機、筆電、監視器等，著重利基型的高端應用產品，預計下半年第 3 季或第 4 季正式推出電競監視器或電競筆電。

針對中國面板廠產能不斷開出，彭双浪指出，上半年並沒有看到陸廠產能開出來的大衝擊，但是今年底到未來 2-3 年將會有較大的影響，友達將快速提升總體競爭力，優化產品組合，提高價值產品比重，來因應市場的變化，同時也將密切觀察貿易衝突問題，他強調，基本策略並沒有改變，將維持營運穩定而且獲利的狀況。

至於 LTPS(低溫多晶矽) 面板產能部分，蔡國新表示，目前中國昆山廠 2.5 萬片的產能滿載，將積極調整，做最優化的產品組合，讓產能發揮最大效果，目前下一階段的擴產規劃有在評估，但暫時沒有很大進展。