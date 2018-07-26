佈萊克萬礦業(00159-HK)擬轉讓Marillana項目50%權益引進澳洲採礦公司

佈萊克萬礦業(00159-HK)公佈，於2018年7月26日，Brockman Iron(該公司全資附屬公司)與Polaris(礦之源開採的全資附屬公司)訂立轉讓及合營公司協議，Polaris可透過達緻轉讓責任進行轉讓併取得Marillana項目50%權益。

達緻轉讓及合營公司協議的先決條件(其中包括簽立加工及裝貨協議以及礦山運輸物流協議)後，Polaris將開始履行其轉讓責任。待Polaris達緻其轉讓責任後，轉讓權益將轉讓予Polaris，而一間未註冊成立的合營公司就開發Marillana將予以成立，其由訂約各方持有50%權益。

轉讓權益將於達緻轉讓責任後轉讓予Polaris，緻使該公司於Marillana項目的100%權益減少至50%。此外，經計及Marillana項目將歸入合營公司及該公司所進行開發活動的最高資本承擔為1.5億澳元(相當於8.7億港元)。

據悉，Marillana項目位於西澳皮爾巴拉地區内Hamersley鐵礦省份，距離Newman鎮西北面約100公里。該項目範圍涵蓋82平方公里，圍繞Hamersley山脈，山脈上層的切割佈萊克萬含鐵構造内已形成大範圍的淺層鐵成礦（Marillana赤鐵礦碎屑礦體來源）。

礦之源開採為一間位於澳洲併於澳洲交易所上市多元化採礦及採礦服務公司，市值約32億澳元（相當於約186億港元）。其採礦服務涵蓋礦建、採礦、礦物加工及採礦基建服務。礦之源開採於西澳擁有鐵礦石組合及鋰礦開採業務。其於澳洲僱傭超過3,000名採礦及礦建員工。

公告稱，透過合營公司，該公司可與位於澳洲且發展成熟採礦公司合作，併取得必要資金及急需鐵路基建使用權，以套現Marillana項目所有潛在價值。

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