貴金屬盤後─美元下滑 黃金收高6.30美元 結束連二天跌勢

黃金期貨週三收高，結束了連二天跌勢，美元走低為黃金市場利多。但黃金仍接近 2018 年低點。

8 月黃金上漲 6.30 美元，或 0.5%，收於每盎司 1231.80 美元。

9 月白銀上漲 6.9 美分，或 0.4%，收於每盎司 15.589 美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌約 0.1% 至 94.49。

近幾週與幾月，因美元上漲，黃金與白銀表現不佳。今年以來，白銀下跌 9.5%，黃金下跌約 6.4%。今年前七個月，美元指數上漲約 2.7%。

分析師說，無需對今日的黃金漲勢過度解讀。基本面而言，情況並未改變。黃金近來陷於 1220 至 1237 美元範圍，若有所突破，可能決定下一波的走勢。

近來利率上升，使得黃金受到壓力。美國 10 年期債券殖利率本週上升至 2.963%，為六週高點。週三則守於 2.94%。

投資人亦注意歐洲央行於週四舉行的政策會議，可能影響美元走勢。

其他金屬交易方面，9 月鈀金上漲 19.70 美元，或 2.2%，至每盎司 928.30 美元。10 月白金上漲 4.10 美元，或約 0.5%，至每盎司 839.70 美元。9 月銅收於每磅 2.8175 美元，少有變動。