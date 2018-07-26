〈TPK法說〉估Q3營收大幅反彈 季增7成重回300億 營益率 1-2%

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (26) 日召開法說會，第 2 季合併營收創 2016 年第 2 季以來近 8 季低點，策略長劉詩亮指出，第 2 季是今年營運谷底，第 3 季將看到營業額及產能使用率有非常大幅度的反彈，預計 7、8 月開始營業額將有相當明顯的幅度反彈，預估單季可望重回 300 億元水準，營益率約 1-2%。

劉詩亮表示，第 2 季營收收是近年來最低水平，主因客戶大幅度庫存調整，加上舊產品進入生產未期，生產量有較大的下滑，出貨量較首季下滑很多，第 2 季產能使用率遠低損益兩平的使用率，加上產品組合也較不利，影響獲利表現。

他說，第 2 季除了一般季節性小尺寸產品包括手機、平板電腦、及穿載產品呈現下滑外，中大尺寸在 11 吋以上的產品，包括大尺寸的平板、筆電、工控、商業用及教育用的大型顯示屏等，出貨量反而是上來的。

劉詩亮指出，第 2 季的出貨量下滑是是前所未見，過去沒有見到這麼大幅度的下滑，今年的營運谷底確定落在第 2 季，預計 7、8 月開始營業額將有相當明顯的幅度反彈，依過去經驗，第 3 季營收成長可超過 7 成以上，可望回到去年第 3 季當季 300 億元水準。

不過，雖然可預期的新產品的 ASP 較高，但因競爭的影響，利潤則是相對成熟產品低，因此， 第 3 季營收可望回到去年同期水準，但營益率並不會回到去年同期約 4-5% 的水準，預估第 3 季營益率轉正，約 1-2%。