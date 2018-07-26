〈台郡法說〉Q2毛利率腰斬 獲利減少6成 上半年EPS 1.27元

蘋果軟板供應鏈台郡科技 (6269-TW) 今 (26) 日召開法說會並公布第 2 季業績，第 2 季由於雙重因素包含為下半年新產品量產前準備，加上高材料占比重偏高，單季毛利率下滑到 12.7%，年減 11.6 個百分點，較去年同期接近腰斬，稅後純益 1.46 億元，季減 40.7%，年減 60.1%，每股純益 0.47 元，上半年稅後純益 3.92 億元，年減 35.8%，每股純益 1.27 元。

台郡第 2 季營運陷入谷底，營收 49.54 億元，毛利率 12.7%，季減 2 個百分點，年減 11.6 個百分點，稅後純益 1.46 億元，季減 40.7%，年減 60.1%，每股純益為 0.47 元；累計前 6 月營收 104.17 億元，年增 30.5%，毛利率 13.8%，年減 9.8 個百分點，稅後純益為 3.92 億元，年減 35.8%，每股純益為 1.27 元。

台郡仍對下半年出貨旺季樂觀，財務長熊雅士表示，第 2 季毛利率下滑，是下半年新產品量產前增加的費用與成本，包括模具開發、樣品及研發成本，同時，第 2 季整體產能利用率較第 1 季低。

熊雅士強調，今年第 2 季舊產品訂單價格下滑，第 2 季產品組合中無線充電模組出貨比重增加，該產品毛利率較低，拖累第 2 季整季毛利率。

台郡股價今天收盤跌破百元大關，以 99.8 元作收，下跌 3.2 元或 3.11%，成交量為 6316 張，股價也跌破 5 日及 10 日均線。