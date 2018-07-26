哈薩克礦業-S(00847-HK)上半年銅產量增長18%至13.96萬噸

哈薩克礦業-S(00847-HK)公佈，2018年上半年銅產量增長18%至13.96萬噸(2017年上半年：11.8萬噸)，Bozshakol上半年銅產量為4.98萬噸(2017年上半年：5.2萬噸)，Aktogay硫化物選礦廠實現設計產能；業務營運有望實現所有金屬的2018年產量指引。

第二季度平均硫化銅品位為0.46%(2018年第一季度：0.52%)，符合開採計劃；第二季度黏土廠實現設計產能的95%(2018年第一季度：65%);上半年金產量保持強勁，為6.23萬盎司(2017年上半年：6.29萬盎司)。

Aktogay上半年銅產量增長83%至6.05萬噸(2017年上半年：3.3萬噸)，第二季度硫化物選礦廠的平均設計產能為89%，而第一季度為66%，其中有一個期間的設計產能維持在100%;上半年來自氧化物礦石的陰極銅產量為1.15萬噸(2017年上半年：1.04萬噸)。

東部地區及Bozymchak上半年銅產量為2.93萬噸(2017年上半年：3.3萬噸)，Nikolayevsky選礦廠按計劃空置，令上半年加工量有所下滑;上半年金(2.72萬盎司)及銀(108.2萬盎司)產量穩步邁向全年生產目標;受選礦廠空置及開採較低品位區域影響，上半年的精煉鋅產量為2.49萬噸(2017年上半年：3.23萬噸)。

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