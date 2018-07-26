央行連續3天共回籠資金2000億 貨幣政策走向成焦點

據中新社報道，7月26日，中國央行連續第三天暫停公開市場操作，24日以來回籠資金2000億元。與近三天操作相反的是，23日中國央行意外投放巨量資金，開展5020億元1年期MLF操作，這是央行創設MLF以來數規模最大的一次操作，當日淨投放資金3320億元。

央行貨幣政策走向一時成為焦點。工銀國際首席經濟學家程實26日表示，相較於上半年，下半年實體經濟復蘇對流動性的需求擴大，財政去槓桿有望加速發力，資管新規的監管衝擊尚在釋放，均要求貨幣政策轉向邊際趨松。

中信證券固定收益首席研究員明明亦認為，年初以來中國貨幣政策邊際放松趨勢明顯，本週MLF放量操作為下一次降準置換打開空間，預計今年三季度中國有可能再次降準。

本週召開的國務院常務會議提出，積極的財政政策要更加積極，穩健的貨幣政策要松緊適度，保持適度的社會融資規模和流動性的合理充裕，同時也提出堅持不搞“大水漫灌”式強刺激。上述表態，被市場普遍理解為貨幣政策放松信號。

不過也有不同聲音。中國銀行國際金融研究所研究員梁斯分析稱，當前中國貨幣政策松緊適度的内涵仍是“穩健中性”。一般情況下，隻有連續單向式操作，例如連續下調法定存款準備金率或利率這種操作可以理解為政策出現了明確的放松信號，僅觀察單一政策工具的使用無法判斷貨幣政策走向。2017年以來，中國金融機構超額準備金率一直維持在1.3%左右的水平，央行對於流動性數量的控製基本做到穩健中性。“在強監管、防風險、穩增長大環境不變的背景下，穩健中性的基調不會發生變化。”

來源： 中國新聞網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)