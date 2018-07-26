〈債券ETF正夯〉規模較年初大增2.7倍 還有11檔排隊 全年突破1500億元可期

全球低利，債券殖利率升高，對債券投資人更具逢低買進誘因，各大投信今 (2018) 年掀起一陣債券 ETF 發行熱潮，推動債券 ETF 規模大增，據櫃買中心統計，已由年初 352 億元，成長至 1328 億元，大增 2.7 倍，另外還有 11 檔投信公司送審指數已取得債券 ETF 指數認可資格，預期到年底，今年全年債券 ETF 規模突破 1500 億元可期。

元大債券 ETF 總規模為市場上最大，占比近 7 成，各大投信公司所發行的債券 ETF 產品線愈來愈多元，從長天期美債 ETF，延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債都有。

目前整體市場已有 19 檔追蹤債券指數的 ETF 在櫃買市場掛牌，分別有 7 檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬、2 檔追蹤中國政策金融債指數報酬、8 檔追蹤產業型公司債指數報酬及 2 檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券 ETF。

除了因為債券市場具備逢低布局的誘因，去年初，主管機關宣布債券 ETF 停徵證券交易稅後，也讓投資債券 ETF 逐步旺起來，主因過去投資人參與 ETF 主要是以交易賺取價差為目的，而債券的功能是資產配置與獲取配息收益，因此，隨著債券 ETF 選擇多樣化，投資人有更多機會以海外債券 ETF 參與收息及匯差機會。