中鋼全年獲利可期 外資近日連13買 距填息僅一步之遙

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日除息，每股擬配發 0.88 元現金股利，除息參考價 23.9 元。第二季獲利表現亮眼、第三季淡季不淡、全年獲利可期之下，早盤最高來到 24.7 元，上漲 0.8 元、漲幅 3.35%，填息幅度逾 9 成，距完全填息只差臨門一腳。

法人表示，近期原料煤鐵報價持續走弱、加上盤價續漲，中鋼第三季利差表現可望維持上季高檔表現。第四季則將迎來產業傳統旺季，量價可望續揚，全年獲利可期。

下半年展望佳，市場也積極參與除息，近來外資持續買超，已連 13 個交易日買超，近 3 個交易日買進 2.46 萬張，也是連續 13 個交易日買超；投信跟自營商近 3 日也分別買超共 158 張以及 7558 張，合計三大法人在中鋼除息前 3 個交易日買超 3.23 萬張，推升股價穩步墊高。

中鋼第二季合併營收 1003.2 億元，季增 7.4%，年增 18.2%，稅前盈餘 81.5 億元，季增 42%、年增 84.1%，每股稅前盈餘約 0.52 元。

中鋼上半年營收 1937.1 億元，年增 15.4%，合併稅前盈餘為 138.8 億元、年增 41.4％，每股稅前盈餘約 0.88 元。中鋼去年每股純益 1.09 元，每股現金股利 0.88 元，發放日訂於 8 月 24 日。