建溢集團(00638-HK)購銷售及下游加工玻璃業務

建溢集團(00638-HK)公布，7月25日，該公司之全資附屬公司Kin Yat Enterprises(BVI)Limited同意收購待售股份，相當於創建節能玻璃科技之51%已發行股本連同待售貸款，代價為3000萬元。

創建節能玻璃科技與其附屬公司主要從事銷售及下游加工玻璃，包括但不限於中空玻璃、玻璃窗模塊及數碼圖像印刷玻璃；設計、製造及安裝玻璃幕牆系統，具備一級建築幕墻工程專業承包企業資質，以及銷售由目標公司自行開發之可切換投影玻璃之廣告權。特別是創建節能玻璃科技已成功開發可由清晰透明之玻璃即時轉變為投影表面，相關專利已於中國獲授或正在申請中。

於今年4月，貴州獨山瑞進實業訂立合資協議，據此，瑞進將透過投入約51,000平方米之工廠樓宇面積連同相關土地，認購創建貴州之20%經擴大股本。該土地及工廠樓宇主要為由創建貴州無償佔用及使用。而瑞進是一家由貴州獨山經濟開發管理委員會成立之國有獨資企業。目標集團主要透過其兩間製造及加工廠，分別位於貴州省獨山縣之創建貴州及廣東省韶關市之創建韶關進行運營。該兩間工廠均於2016年中旬成立，並於2017年年初投產運營。因此，僅可獲得創建節能玻璃科技與附屬公司之全年財務資料為截至2017年12月31日止年度之財務資料。

董事會認為，收購事項乃適合於集團發展之策略以及擴大其客戶基礎、產品及服務之多元化策略。尤其是創建節能玻璃科技與其附屬公司已取得玻璃加工業務及玻璃幕牆項目訂單約1.2億元人民幣(相當於約1.38億港元)。由於創建節能玻璃科技與其附屬公司之業務並不依賴進口及出口，故現有創建節能玻璃科技與其附屬公司業務亦將降低該集團因美國、中國及歐洲間的貿易糾紛所帶來的風險。

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