亞美能源(02686-HK)：新疆鑫泰天然氣(603393-CN)終止潛在要約

亞美能源(02686-HK)公布，公司注意到，亞美於7月19日刊發一份回應文件，內容有關花旗環球金融亞洲代表利明控股作出有條件自願部分現金要約，以收購亞美已發行股本最多約50.5%(利明部分要約)，並註銷最多約50.5%的未獲行使的購股權及根據亞美所採納首次公開發售後受限制股份單位計畫而發行的受限制股份單位。

該公司亦注意到，利明控股於7月24日刊發一份公告，當中載列利明部分要約就接納而言已成為無條件，而利明部分要約所須達成的其他條件尚未達成。該公司公布其無意繼進行潛在要約。倘任何其餘條件於利明部分要約截止日期前未獲達成，該公司明確表示將保留撤銷前述聲明及重新考慮其就潛在要約所持立場之權利。

利明部分要約所須達成的其他條件尚未達成。其無意繼續進行潛在要約。

亞美能源於今年5月布，新疆鑫泰天然氣股份(603393-CN)旗下利明控股擬收購亞美能源16.92億股，佔股本50.5%，每股作價1.75元，較前收市價溢價8.69%。亞美能源控股股東WP CHINA及Baring(各持公司25.21%及20.56%的已發行股本)，將會就接納現金部分要約提供其所持有的全部股份。

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