京東殺入保險業 4.8億入股安聯當第二大股東 拿下保險牌照

據銀保監會官網公告，安聯財險註冊資本從人民幣 8.05 億元增至 16.1 億元，增資後，安聯保險集團 (Allianz SE) 的持股比例由 100% 降至 50%，另外 50% 股份由北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司等 4 家公司認購。

其中，京東 (JD-US) 出資人民幣 4.83 億元，增資後持股 30%，成為安聯財險的第二大股東。此次公佈的公司出資額及持股比例較此前公佈的有小幅下調，京東持股由原來的 33.33% 減至 30%，映雪投資持股 3.33%。

美東時間週三 (25 日)，京東收報 36.92 美元，上漲 4.56%。

京東股價

公開資料顯示，安聯保險集團於 1890 年在德國創立，安聯財險是由德國安聯保險集團單獨出資，於 2003 年在中國設立的首家經營財產保險的分公司。截至第一季末實現保險業務收入人民幣 3.6 億元，淨利潤達人民幣 807.47 萬元，淨資產約為人民幣 4.17 億元。

互聯網保險一直是互聯網巨頭所垂涎的業務。在互聯網巨頭 BATJ(百度、阿里、騰訊、京東)中，阿里保險業佈局最深。早在 2013 年，阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊(0700-HK) 和中國平安聯手成立了衆安保險，拿到國內首張互聯網保險牌照。騰訊他藉眾安保險拿下大陸國內首張互聯網保險牌照，截至目前，騰訊手中握有財險、壽險和保險代理 3 張牌照。

百度方面，2015 年，百度與安聯保險、高領資本宣佈聯合發起成立互聯網保險公司，隨後 2016 年，百度與太平洋產險簽署戰略合作協議，共同發起設立新的互聯網保險公司。

2017 年百度金融把黑龍江聯保龍江保險經紀有限責任公司納入麾下，拿下一張保險中介牌照，2018 年，百度向工商局預核百度太平洋財產保險股份有限公司獲通過。

此外，蘇寧的蘇寧保險銷售有限公司在 2016 年獲批；今年 2 月，美團旗下的重慶金誠互諾保險經紀有限公司獲批，美團拿下保險中介牌照。

京東入股安聯財險後，BATJ 互聯網巨頭基本已經完成對保險業的布局。和 BAT 略有差異的是，此前取得的基本都是互聯網保險牌照，京東這次拿下的是傳統財險牌照。