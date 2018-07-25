經濟強勁增長為何工資不漲？美國人很困惑

一直以來，美國人都在思考一個問題，為什麼經濟衰退結束了，失業率也從 2009 年的 10% 降至現在的 4%，但自己的工資卻沒有因此上漲？

根據美國勞工部的數據顯示，美國 6 月 CPI 年增率 2.9%，創 2012 年 2 月來最大增幅。但在今年 6 月，私營企業的員工平均時薪年增率僅增長 2.74%，生產和非監管企業的員工平均時薪年增率增長 2.72%。

而上周出席美國參議院聽證會的聯準會主席鮑威爾在被問及為何實際工資增長乏力時表示，「這不是我們可以通過貨幣政策能成功解決的問題」。

「勞工部的報告顯示，6 月美國平均每小時工資年增率 2.7%，這明顯高於通膨趨勢。」鮑威爾還補充道，「總體而言，與一年前相比，工人們的生活狀態更好。」

同時，鮑威爾也提到勞動參與率正在上升，這是「一個非常健康的標誌」，他相信在勞動力市場緊縮的時候工人們的薪酬會提升。

此外，鮑威爾在回答關於川普關稅政策的經濟影響時表示，保護主義可能會對經濟增長和工人工資產生不良影響：

「那些依然秉持貿易開放，沒有建立包括關稅在內的貿易屏障的國家，其經濟增長速度會更快。他們會有更高的收入和更高的生產力，而那些實行貿易保護主義的國家則會表現得更糟。」

但華爾街日報稱，由於鮑威爾還略微擔心通貨膨脹率低於聯準會 2% 的目標，這反映出，在很大程度上，政策制定者對傳統經濟理論的不確定性，即隨著失業率下降，工資上升，通貨膨脹也應該加速。

巴倫周刊網站指出，自 1970 年以來，美國人的平均時薪和福利增長率比通貨膨脹率高出大約 80%，與同期生產率增長基本一致。然而，美國勞動年齡人群所獲得的實際勞動收入下降了約 10% 。即使在考慮到稅收和政府福利的變化，美國 25 歲到 54 歲的中等收入人群在此後的半個世紀時間裡幾乎沒有經歷過高於通貨膨脹的可支配收入增長。