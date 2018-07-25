新聞

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     鈦昇     富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          華容              謚源     寶島科              
穆拉德   撼訊     元大美債7-10          建達              東林     其祥-KY             
南璋     海灣     富邦中國政策債          信昌電            欣厚-KY  德麥                
勝昱     寬魚國際 元大美債1-3          艾華              友銓     中華食              
精確     太普高   元大投資級公司債          蜜望實            達威     世坤                
宏易              元大中國債3-5          富驛-KY           三圓     萬國通              
唐鋒              群益15年IG電信債          鼎創達            雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG科技債          全銓              力泰     光明                
天宇              群益10年IG金融債                            理銘     興采                
新零售            國泰5Y+新興債                            亞都     新麥                
力新              國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  宏佳騰              
恩得利            富邦全球投等債                            明揚     泰茂                
李洲              富邦全球高收債                            綠河-KY  永彰                
凱柏實業          合世                                欣泰     至興                
遠昇              易威                                         長佳                
及成              穆拉德                                       致振                
和進              寶島科                                       台聯電              
耀勝              其祥-KY                                      威潤                
倚強              南璋                                         唐榮                
錦明              勝昱                                         晉椿                
鑫創              世坤                                         世豐                
廣寰科            直得                                         久陽                
點晶              精確                                         強新                
建舜電            宏易                                         尼克森              
泰谷              富強鑫                                       力新                
典範              唐鋒                                         恩得利              
長天              富喬                                         謚源                
哲固              榮群                                         李洲                
益通              天宇                                         倚強                
振維              新零售                                       台嘉碩              
鴻翊              力新                                         至寶電              
迎輝              恩得利                                       宇環                
欣厚-KY           李洲                                         點晶                
兆遠              凱柏實業                                     幸康                
系統電            遠昇                                         尚立                
世紀              及成                                         迎輝                
華容              和進                                         先益                
建榮              耀勝                                         重鳥鵬              
立衛              倚強                                         東林                
天揚              錦明                                         新鉅科              
鈺創              鑫創                                         晶達                
佳總              廣寰科                                       金利                
合正              點晶                                         凱鈺                
寶聯通            杭特                                         通泰                
凱鈺              建舜電                                       彩富                
德宏              幸康                                         合邦                
合邦              泰谷                                         業強                
萬旭              典範                                         九豪                
驊宏資            長天                                         訊達                
久正              哲固                                         撼訊                
上揚              益通                                         亞銳士              
全譜              振維                                         雷科                
易通展            鴻翊                                         上揚                
安鈦克            迎輝                                         易通展              
元隆              凡甲                                         迅德                
沛亨              先益                                         大中                
九暘              晟田                                         倉和                
凱碩              欣厚-KY                                      蜜望實              
全達              兆遠                                         星雲                
奧斯特            系統電                                       森田                
保銳              世紀                                         鑫龍騰              
越峰              華容                                         三圓                
英格爾            建榮                                         昇益                
鑫龍騰            立衛                                         力泰                
士開              天揚                                         惠普                
昇益              鈺創                                         中連貨              
志嘉              佳總                                         安心                
富裔              合正                                         燦星旅              
正德              寶聯通                                       雅茗-KY             
燦星旅            凱鈺                                         易飛網              
富驛-KY           德宏                                         高野                
劍湖山            合邦                                         亞都                
德記              萬旭                                         老爺知              
泰偉              茂達                                         東凌-KY             
華義              驊宏資                                       紅馬-KY             
昇華              久正                                         德記                
得利影            艾華                                         大展證              
鼎創達            雷科                                         誠品生活            
花王              上揚                                         華義                
邦泰              全譜                                         得利影              
                  易通展                                       時報                
                  安鈦克                                       琉園                
                  元隆                                         旭然                
                  沛亨                                         捷必勝-KY            
                  九暘                                         明揚                
                  凱碩                                         紅木-KY             
                  全達                                         鉅邁                
                  奧斯特                                       大地-KY             
                  保銳                                         綠河-KY             
                  越峰                                         霹靂                
                  英格爾                                       花王                
                  泰藝                                         欣雄                
                  鑫龍騰                                       欣泰                
                  士開                                         大汽電              
                  昇益                                                             
                  力麒                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  富堡                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞