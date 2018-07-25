農業銀行(01288-HK)將出資30億元參投國家融資擔保基金

農業銀行(01288-HK)公佈，經該行2018年5 月11日召開的2018年第9次董事會審議通過，該行將出資人民幣30億元參與投資國家融資擔保基金有限責任公司(簡稱“基金”)，自2018年起分4年實繳到位，認繳出資佔比4.5386%。

基金由中華人民共和國財政部聯合20家機構共同組織發起設立，首期註冊資本人民幣661億元。基金定位於準公共性金融機構，以緩解小微、「三農」和創業創新企業融資難、融資貴為目標，建立完善的公司治理結構，按照政府支持、市場運作、保本微利、管控風險等經營原則，通過市場化運作，專業化管理，實現可持續發展。

公告稱，本次投資是該行結合國家推動普惠金融發展的重大決策、監管政策、該行發展戰略及業務資源作出的重要佈局，是該行新時期服務實體經濟、提升普惠金融供給服務能力的戰略選擇，將為該行發展普惠金融業務、強化差異化競爭優勢提供重要保障，對於該行進一步提高普惠金融服務覆蓋面、降低客戶融資成本、推動業務良性發展具有重要意義。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)