SHANGHAIGROWTH(00770-HK)主要股東變更

SHANGHAIGROWTH(00770-HK)公佈，該公司已獲GabrielCapitalCorporation(GCC)(ArielFundLimited(Ariel)於被接管前的原投資經理、AmberFundLimited(Amber)的投資經理及GabrielCapitalL.P.(GabrielCapital)的同係附屬公司)通知，Ariel、Amber及GabrielCapital各自已與RosebrookCapital訂立正式協議，以轉讓彼等各自於該公司全部股權予RosebrookOpportunitiesFund,LP，該完成日期仍有待決定。

根據GCC所提供的資料，Ariel、Amber及GabrielCapital目前分别持有632,896股、154,884股及428,921股該公司普通股，相當於該公司已發行股本分别約5.92%、1.45%及4.01%。

於完成建議轉讓後，Ariel、Amber、GabrielCapital及BartM.Schwartz先生(自2009年5月起為Ariel及GabrielCapital各自的委任接管人)各自將不再擁有任何該公司股份權益，而RosebrookOpportunitiesFund,LP以及持有或控製RosebrookOpportunitiesFund,LP10%以上投票表決權的任何其他實體(單獨或連同其任何聯係人)將成為公司的主要股東。

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