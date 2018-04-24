中國市場成長快速 裕融看好135計畫可望年底達標

裕融 (9941) 去年在中國市場成長之下，獲利創歷史新高，而裕融於今日法說會提到，目前在中國汽車金融部分，新車的資產品質與台灣新車相近，逾期、呆帳率沒有超過千分之五，但由於汽車金融於 2016 下半年才開始，因此後續的資產品質仍要觀察，對於中國市場保守操作，但「1、3、5 計畫」目標計劃不變，預計今年年底前可以達標。裕融汽車金融公司的「1、3、5 計畫」為融資貸款累積承作件數 10 萬件、營收 3 億人民幣、獲利達 5000 萬人民幣目標。



裕融表示，去年中國新車共有 2.6 萬件，非集團佔比約 20-25%，集團占比為 75%，雖目前業務主要為零利率補貼案件，因此資產品質良好，但仍保守操作，尤其是非集團車輛的在核准上會更加謹慎。



而在設備租賃事業，裕融則提到，2015-2016 年設備租賃的資產品質很差，逾期、呆帳率超過 3%，去年在催收、客層篩選之下，有明顯修正，目前逾期、呆帳率沒有超過 2%，對象 95% 都是陸資企業，以資本額 200 萬人民幣的中小企業為主。



此外，裕融也指出，目前在設備租賃只做新機租賃，而看好中國將逐步發展偏鄉醫療，因此也將業務拓展至醫療設備的融資租賃，將以非侵入性的牙科器材為主，積極與上游供應商合作。







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