裕民攜手愛立信共同打造船聯網服務 開發船隊安全管理系統

因應現代船舶數位化管理，運用「大數據、物聯網 (Internet of Things)、數位平臺」技術帶動產業升級，電信通訊設備領導品牌─愛立信攜手臺灣最大散裝航運業者─裕民航運(2606)，共同打造全台首個船聯網(Connected Vessels) 服務，並開發領先全球同業的「船隊安全管理系統(Fleet Safety Management, FSM)」。裕民指出，自今年 2 月至 6 月，該系統碰撞預警警報成功預防海上潛在事故。裕民航運旗下新型遠洋船舶預計皆將裝設船隊安全管理系統，目前已裝設完成的 50% 船隊已顯現預期成效，如碰撞預警功能可大幅增進船舶航行安全，並有效提升船運效能。



裕民表示，為蒐集船舶精確的位置與動態等資訊，船隊安全管理系統能將相關航儀及輪機裝備數據透過衛星即時同步回報至管制中心。該系統「碰撞預警」與「海盜預判」等功能，使裕民航運船隊管理保持最高的安全標準，防止因安全事故肇生的額外支出。而該系統的碰撞預警機制協助船長可隨時、隨地監測本船與周圍船舶之間的相互動態，當本船與他船的最近距離 (CPA)、預計碰撞時間(TCPA) 低於安全設定值時，系統會顯示碰撞警報，提醒船長及時因應。



裕民航運執行副總經理徐國安表示，裕民致力善用資通訊 (ICT) 技術讓船隊管理更智慧、更安全。正努力實現內部轉型，很高興首次部署即看見其優良成效。例如，數位化船隊安全管理系統即時蒐集 AIS、雷達等掌握船隊航行資訊，有助裕民航運強化船隊航行安全管理。而船舶資訊、數據之數位化、自動化更新，同時降低人工記錄的失誤機率。



愛立信台灣總經理何可申表示，愛立信擴展與裕民航運的合作關係，協助裕民航運船隊的數位化並提升其安全性。 該解決方案不僅為其航運業務提高效率，同時也有益於船員和海洋環境。



愛立信與裕民航運的合作關係始於 2015 年，今年 2 月開始正式部署船隊安全管理系統。藉由與愛立信的合作有助裕民航運提升船運效率、優化且降低船舶燃油消耗，進而減少二氧化碳的排放量，預計於今年底前，裕民航運旗下遠洋船舶亦會全數導入該系統，建立一支智慧船聯網的創新船隊。

