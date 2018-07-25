歐股盤中─容克將與川普會面 指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600小跌0.03%

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 將與美國總統川普會面，協商鋼鋁、汽車關稅議題；今 (25) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度小跌 0.03%。

台北時間週三下午 5 點 41 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.03%，德國 DAX 指數下跌 0.25%，法國 CAC 40 指數上漲 0.22%，英國 FTSE 指數下跌 0.54%。

受美歐貿易爭端影響，週三早盤，在泛歐 Stoxx 600 指數中，基本資源、汽車類股表現最差。

精品集團 LVMH 上半年業績強勁，股價上漲 1.8%；瑞士化學及製藥大廠 Lonza 今年營運看俏，股價大漲近 6%。

德銀第 2 季獲利年減近 14%，股價下跌約 1.2%；製藥公司 Indivior 第 2 季獲利不如預期，股價重挫 18%。

根據路透社報導，將和容克一同前往華府的歐盟貿易專員馬姆斯壯 (Cecilia Malmstrom)，在接受瑞典媒體 Dagens Nyheter 採訪時透露，如果美國對歐盟進口汽車課重稅，歐盟也已準備好，對價值 200 億美元的美國商品加徵關稅。

馬姆斯壯說，「我們不希望事情走到這一步」，美歐雙方可試著解決問題。