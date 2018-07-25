泰股七月以來反彈近7% 抱歉 外資剛好錯失此波行情

泰國 SET 指數近期反彈力道強勁，今天盤中一度上漲逾 1%，來到 1694 點，累計七月以來漲幅達 6.8%，不過外資可能錯過了這一波反彈行情，同月淨流出卻出現單月有史以來新高。

泰股七月以來反彈近 7%。

泰股 7 月以來反彈幅度之大，至少是近兩年來的最佳月度表現，但外資撤出泰股的金額卻達 4.35 億美元，為 Bloomberg 1999 年編制數據以來最大流出量，也使得今年以來外資流出金額累計高達 61 億美元。

由於市場對貿易戰、美國聯準緊縮政策和美元走強的擔憂，引發外資從泰國等新興市場撤出，泰股五、六月歷經快速跌勢，但宏利資產管理公司表示，隨著經濟前景改善、企業獲利成長，國內交易商將很快恢復樂觀情緒。

泰股證券交易所董事長 Pakorn Peetathawatchai 對泰股依舊抱持信心，日前強調泰國「穩健」的經濟基本面和企業獲利將吸引外資進場，沒有理由為先前股市回檔感到擔憂。

泰股七月以來的反彈，讓外資的賣超開始放緩，Manulife 的曼谷股票主管 Jintana Mekintharanggur 表示，已經有外資重新進場，在外在利空因素消退後，應該還會再吸引更多的外資進場。

分析師看好今年底前泰股創新高

泰國國內法人和散戶在泰股連跌 2 個月後領先法人進場買股，Kengngthai 資產管理駐曼谷的股票基金經理 Saengchan Lee 對泰國和全球經濟風險將消退抱持樂觀，並預期今年底前泰股還能再漲 9.9%，不僅收復先前失地，還將再創歷史新高。

Saengchan 買股首選內需型產業，由於泰國第一季經成長率來到 4.8 的五年高點，預期這些股票在消費者支出和政府基礎建設下將有所表現；此外，泰國央行 4 月份將 2018 年的經濟成長預測從 4.1% 上調至 4.4%，顯示泰國出口和旅遊收入增加以及民間需求改善。

彭博社的數據顯示，SET 指數的本益比已反彈到 14.6 倍，接近三年平均水準，帶動當地投信經理人和分析師普遍表示，此波下跌正是買股的好時機。