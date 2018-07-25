金磚高峰會力推多邊貿易自由化 新興經濟體終將受惠

金磚 (BRICS) 五國高峰會議周三在南非舉行，經濟學者認為，與會的五國領導人若能正確發揮作用，將可利用美國貿易保護主義問題來推進各自的貿易議程。

巴西 (Brazil)、俄羅斯 (Russia)、印度 (India)、中國 (China)、南非 (South Africa) 五國領導人周三齊聚南非，參加為期三天的金磚國家年會。

經濟學人智庫亞洲區主管 Duncan Innes-Ker 表示，金磚五國成員有意加重國際主導地位，因此將尋求利用目前的緊張局勢，以加重金磚國家的地位。

過去金磚五國試圖拒絕西方國在國際機構中的主導地位，但口徑缺乏一致性阻礙具體成效。現在，由於美國總統川普對進口美國的鋼鐵和鋁徵稅，金磚五國成員首當其衝，除了中國、印度和俄羅斯已經回以報復性的徵稅作出回應， 也使得金磚五國有了共同新目的聚集在一起。

支持多邊貿易自由化

IHS Markit 的亞太區首席經濟學家 Rajiv Biswas 表示，先前舉行的 20 國集團財會議未能緩解世界貿易面臨的威脅，金磚五國高峰會很可能成為激發全球支持多邊貿易自由化的全球重要會議。

Biswas 分析，川普政府似乎已不再對自由貿易感到興趣，而金磚國家可能會試圖反其道而行，與多國進行談判廣泛的貿易協定。

此外，在不穩定的全球貿易背景下，新興市場也可能受惠。

新加坡國立大學高級研究員亞歷克斯卡普里指出，中國向美國購買的產品，如大豆、小麥和肉類可能會轉向印度、巴西、俄羅斯，這為金磚國家至少帶來了新的機遇；而美國企業也可能將貿易活動轉向到新興市場，以避免被課徵到報復性上漲的關稅。