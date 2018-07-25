【華冠投顧】盤中解析

2317 鴻海除息行情失靈，拖累台股在盤下小跌震盪，預估成交量縮至 1200 億元，投資人面臨 11000 點整數關卡還是比較保守。不過從半年線扣抵位置來看，除非國際指數大跌，否則要越過 11000 並挑戰前兩次高點是遲早的事。

G20 近期會議仍未打算監管比特幣，推升比特幣報價重回礦工平均成本 8038 美元之上，同時輝達將發表新一代晶片推升換機與升級需求，挖礦概念股在 6150 撼訊的帶動下大漲。雖然撼訊近月的營收已較第一季大幅衰退，但在底型打出來且季線可望翻揚的情況下，有機會繼續往半年線靠攏，唯該族群以短線客操作居多，投資朋友要留意追價風險。

被動元件繼續反攻，指標股 2327 國巨、2492 華新科在上周五回測季線後 (還原權值)，已連續第 3 天展開反彈。從近期公告財報後的業績成長股如 8043 蜜望實、3563 牧德、5371 中光電等等都立刻大漲甚至漲停的情況下，這波被錯殺的漲價概念股將藉由財報利多重返所有均線之上甚至再創新高。

光學股方面，3504 揚明光法說會後維持強勢整理，而 3630 新鉅科在昨天漲停後今天也在平盤附近震盪，前波高點 63.2 元剛好是今天盤中低點，也就是說壓力已轉為支撐，短暫休息過後未來可望再創高，長線看好丘鈦灌單後帶來的轉機性，投資朋友可以持續留意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估