中國紫光集團以26億美元收購法國Linxens--消息人士

五名知情人士透露，中國最大的綜合性集成電路企業紫光集團有限公司已經簽署協議，以約22億歐元(26億美元)收購法國智能卡器件制造商Linxens。

消息人士稱這筆交易是在逾一個月前簽署的，但尚未公開宣布。該交易將成為對於歐洲監管機構對中國在該地區投資的立場的關鍵測試。在中國與美國貿易關系惡化的背景下，中國對歐洲投資處於上升之勢。

其中三位消息人士告訴路透，紫光集團從私募股權投資集團CVC手中收購Linxens仍有待監管部門批準，需要得到法國和德國監管機構及該公司工會的同意。

消息人士稱，預計各相關機構不會反對這宗交易。由於信息是保密的，消息人士要求匿名。

紫光集團和Linxens沒有回應針對該交易的置評請求；這可能是紫光集團兩年來首筆海外投資交易。

三位消息人士稱，紫光集團已經確定了由四家銀行為該交易提供15億歐元(17.5億美元)過橋貸款。消息人士稱，主要貸款行之一瑞士信貸也為Linxens擔任顧問。

瑞士信貸 (CSGN.S)不予置評。

2016和2017年，台灣三家芯片生產商--力成科技(6239.TW)、南茂科技(8150.TW)和矽品科技2325.TW取消了向紫光集團出售總計26億美元股份的計劃，因其未能及時通過台灣的監管審批。

路透香港7月25日

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