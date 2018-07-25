被貿易戰害慘了 鋼鋁關稅支持者美國惠而浦股價創1987年來最大跌幅

周二，美國家電製造巨頭惠而浦（Whirlpool）股價暴跌 14.5%， 創三十多年來最大單日跌幅。該公司當日公布了疲弱財報，貿易戰令其成本大增、銷量銳減。

惠而浦周二公布的財報令人失望，公司凈虧損 6.57 億美元，較去年同期盈利 1.89 億美元大幅惡化。攤薄後 EPS 虧損 9.5 美元，去年同期為每股盈利 2.52 美元。

惠而浦將業績不佳歸咎於貿易戰，稱鋼鋁關稅令其原材料成本攀升，公司不得不上調售價，從而導致消費者需求下降。貿易戰下，海外貨幣匯率動盪也讓公司在匯兌損益方面受到影響。比如一部 200 磅重的洗衣機，大部分零部件都是鋼鋁製造的。

首席執行官 Marc Bitzer 在當天舉行的財報電話會上說：

全球鋼鐵成本大幅攀升，特別是美國，它們升高到了「不可思議的水平」。美國鋼鐵的價格比世界其他國家高出了 50%，根本無法用投入成本來解釋。

就在幾個月之前，川普政府的關稅行動瞄準的第一批消費品中就包括洗衣機。當時，惠而浦還高調支持政府的貿易保護措施，希望以此對付 LG 和三星等海外競爭者，保護美國的洗衣機產業。

去年，惠而浦根據美國《1974 年貿易法》中的第 201 條款要求美國政府幫助其抵禦來自韓國對手的競爭。惠而浦宣稱 LG 等對手存在「長期傾銷」行為。Marc Bitzer 在去年的四季報上表示，白宮已經「終止了」這種傾銷，還把政府的貿易措施評價為「值得鼓勵，貿易法終於實施了。」他在 1 月底稱，接下來幾個月將更加清楚地看到貿易法規將如何體現在惠而浦的利潤表上。

然而，短短 3 個月後，惠而浦就明顯轉變了口風，稱美國政府出台的鋼鋁關稅這種貿易保護措施「增加了惠而浦的原材料成本」。

這家公司在 4 月 25 日發布的一季報中稱，由於成本大增，因此公司正在修改原材料成本增加的預估。即使計入減稅法案帶來的額外好處，公司第一財季凈利潤仍較上年同期下降了 6400 萬美元。

這是因為隨著貿易衝突蔓延至其洗衣機行業之外，事情變得更加複雜起來。據美國勞工部的估計，截至 6 月底的三個月，美國洗衣機和烘乾機的價格上漲了 20%，為至少十二年以來的最大漲幅。

在剛剛發布的二季報中，惠而浦再次上調了關稅影響下鋼鋁成本的價格指引，特別是美國鋼鐵的採購價格。Marc Bitzer 說：「我們受到了關稅的影響。因為我們是供應商們的進口需求方，而他們必須支付關稅。」

在此次財報電話會議上，Marc Bitzer 的語調變得比上次謹慎：

未來的潛在關稅和貿易行動仍存在不確定性。我們將繼續監控、評估並採取正確行動。

惠而浦還順勢因鋼鋁成本不斷增加而下調了 2018 財年利潤預估， 預計調整後的每股盈利（EPS）將在 14.2 至 14.8 美元之間，明顯低於上次預期的 14.5 至 15.5 美元區間。他們還稱將修改現行業務慣例，但沒有透露更多細節。

公布疲弱的季度業績並下調全年財測後，惠而浦股價暴跌 14.5%，上一次創出如此之大的單日跌幅還是在歷史上知名的美股崩盤日「黑色星期一」，也就是 1987 年 10 月 19 日；收報 128.82 美元，為逾兩年最低點。年初至今該股累計下跌 23%。

相比之下，當日標普 500 指數收盤升至 2820.40 點，創 2 月 1 日以來最高。道指漲 0.79%，納指跌 0.01%，至 7840.77 點，盤中創出紀錄新高。今年迄今，那斯達克指數累計攀升 13.6%，標普 500 指數漲 5.5%。