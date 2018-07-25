切入AMD顯卡市場 華擎挖礦、電競通吃 H2庫存提升備戰旺季需求

比特幣價格重拾漲勢，挖礦商機蠢動，主板場華擎 (3515) 除主板有推礦板可望受惠之外，4 月切入 AMD 顯卡市場，挖礦、電競市場通吃，將增添新動能。該公司第二季合併營收 23.71 億元，季減 10%，年減 5.8%，主要是去年第二季伺服器整機專案挹注拉高比較基期，但因伺服器整機毛利率低，也令該公司當期毛利率驟降到 17%，今年第二季產品組合轉佳，加上新台幣重貶助攻，毛利率與獲利均可望優於去年同期。



相較第二季為板卡傳統淡季，第三季一向是傳統最旺季。不過，華擎指出，今年英特爾新平台計畫延後，打亂板卡業者規劃，為市場不利因素，惟該公司仍力求今年主板出貨成長。



至於第二季因挖礦降溫，造成市場庫存升高，華擎指出，該公司才剛切入顯卡市場，貢獻業績比例仍低，但初期庫存一定是慢慢建立，且因應第三季傳統旺季的來臨，且不僅顯卡，包括主板、伺服器與工業電腦等產品線的庫存都拉高，希望全力衝刺旺季業績行情。



而比特幣重回 8 千美元大關，市場預期挖礦熱潮可能再起，台板卡股聞訊大漲，華擎週三 (25 日) 股價也一度攻上漲停板 71.3 元價位，為底部盤整後第一根長紅，主要是市場對於華擎礦板產品線以及切入 AMD 顯卡市場後，可望對挖礦商機有進一步的掌握。華擎則表示，切入顯卡市場，主要是瞄準電競市場，並且搭配主板部門的資源強化業績成長結構。