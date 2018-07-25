滬指圍繞2900點震蕩 鋼鐵板塊漲幅居前

今日早盤，滬深兩市股指集體小幅高開，滬指圍繞2900點維持震蕩走勢。創業板的波動則較大，早盤一度上漲近1%強勢衝高後便不斷回落，漲幅迅速收窄。截止午間收盤，上證綜指上午收盤上漲0.09%，報2908.14;深證成指上漲0.05%，報947098;創業板指上漲0.23%，報1633.35。

從盤面上看，鋼鐵、自由貿易港、數字中國居板塊漲幅榜前列，機場航運、證券、高送轉居板塊跌幅榜前列。

截止11:31分，滬股通淨流入13.9億，深股通淨流入4.06億。

巨豐投顧認為，大盤基本確定2691點成為短期底部後，反復探底。上週五金融股帶動股指探底回。週一週二藍籌股帶動股指脫離底部，實現叁連陽。市場成交量快速釋放，預計滬指收復6月19日跳空缺口懸念不大。週叁市場分化，創業板衝高回落，滬指圍繞2900點盤整，國企改革、軟件等接力二線藍籌反彈。目前板塊輪動較快，追漲殺跌風險不小，建議投資者短線繼續關註流動性充沛的超跌品種，對於底部藍籌股可以逐步增加中線配置。

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