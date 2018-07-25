香港企業版同股不同權突「叫停」諮詢

港交所(00388-HK)原計劃在本月展開企業版同股不同權(WVR)諮詢，卻突然決定延緩，短期內不會推出有關諮詢。據了解，企業版WVR將會交到由行政長官林鄭月娥主導成立的金融領導委員會再作商討，暫時未有推出的最新時間表。港交所發言人回應稱，本周五不會刊發企業不同投票權諮詢文件，稍後會向市場發布進一步消息。

料9月交金融領導委員會商討

在今年4月底公布個人版同股不同權諮詢結果時，港交所已經明確提到計劃在7月31日前就企業版另行諮詢市場意見。港交所行政總裁李小加在本月9日出席本港首間採用同股不同權上市的小米集團（01810）掛牌儀式後重申，會在月底前公布企業版WVR諮詢細節，不料僅短短兩周便突然變卦，相信是最近才決定「急轉彎」。

據了解，港交所一直有籌備企業版WVR諮詢，部分內容已有定案，包括會為企業版WVR設下日落條款，並已商討時限及年期等細節。然而，據悉部分持份者對企業版WVR的諮詢內容仍存分歧，故此決定暫緩步伐，按下諮詢，交由更高層次的金融領導委員會再作審視。同時，由於考慮到同股不同權剛引入不久，以及目前市場對企業版WVR需求不大，認為未有迫切性在短期內啟動諮詢。

金融領導委員會定期在每季召開會議，上次會議已經在本月6日舉行，但按政府公告顯示，該次會議未有談及企業版WVR議題。若安排在下一次會期討論，最快或要至9月始能成事，意味企業版WVR要在今年內實施的機會大大降低。

科企以WVR分拆意欲暫不高

企業WVR主要受惠者為大型科網企業，當分拆旗下新經濟業務時，可通過企業持有WVR以保絕對控制權。不過，有投行人士直言，暫緩企業版WVR對香港新股市場影響不大，「短期內不是有太多科網企業有意分拆，特別是下半年市況料較差，令分拆意欲減低，倒不如養多一兩年才分拆，估值或者更高。」早前有傳騰訊(00700-HK）旗下的騰訊音樂礙於香港未有企業版WVR，因此改赴美國上市。

消息人士透露，今次暫緩企業版WVR與內地對同股不同權取態沒有直接關係。然而，同股不同權在港的發展可說是一波多折，近期內地對大型科網企業上市看得很緊，頻頻出手截擊。

港交所於4月正式公布引入同股不同權制度前，內地已率先傳出將會通過發行中國預託證券(CDR)，讓原本不符合內地上市資格的大型科網企業「回A」，被指與港交所「爭生意」。

至近日，本港首間同股不同權企業小米上市後，獲恒指公司以快速機制納入恒生綜合指數成分股，按慣例可順理成章晉身「港股通」合資格股份，卻在消息公布後僅5天，遭滬深交易所以「內地市場未熟悉同股不同權公司」為由，拒絕小米加入「港股通」。李小加其後火速前赴北京，與中證監等部門商討，最後與滬深交易所達成共識，稱會設立工作組盡快研究具體細則及加設「穩定交易期」機制，內地才會「開閘」讓同股不同權企業納入「港股通」。

來源：信報企業版同股不同權煞停諮詢

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)