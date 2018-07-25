【異動股】工程基建板塊繼續領漲 山東路橋(000498-CN)等多股漲停

今日開盤，工程基建板塊繼續領漲走高，截止發稿，板塊内多股漲停，山東路橋(000498-CN)漲停報4.93元，達安股份(300635-CN)、正平股份(603843-CN)、山鼎設計(300492-CN)、成都路橋(002628-CN)、漢嘉設計(300746-CN)等開盤漲停，建研院(603183-CN)漲停報24.88元，重慶建工(600939-CN)漲停報6.29元，騰達建設(600512-CN)漲9.88%報2.78元，中化岩土(002542-CN)漲逾7%，四川路橋(600039-CN)、建科院(300675-CN)等股均大漲超5%。

消息面上，近期市場上出現較多的寬鬆信號，上週五銀保監會發佈《商業銀行理財業務監督管理辦法(徵求意見稿)》、23日央行開展5020億元1年期MLF操作、23日晚間國務院常務會議定調財政政策要更加積極等。

申萬宏源表示，國務院常務會議進一步確認了貨幣政策邊際放鬆的方向，並提出“積極的財政政策要更加積極”，前期偏緊的財政政策有望邊際寬鬆。在經濟下行壓力加大的背景下，穩增長+調結構的政策組合，也需要財政寬鬆予以配合。上半年財政支出偏慢，下半年積極財政仍有空間，預計基建將有所改善，部分對衝經濟下行壓力。

中信証券表示，寬貨幣向寬信用傳導的過程中需要基建或房地產等領域承接信用擴張，而監管對非標投資的放鬆一定程度上也確實能為地方政府基建提供資金支持，進一步抬升市場對基建投資拐點來臨的預期，建築、鋼鐵等週期行業受益最為領先和明顯，螺紋鋼等黑色大宗商品上漲動能較為充沛。

據統計顯示，7月24日北上資金通過滬、深股通合計淨買入26.35億元，成交總額達249.51億元，連續6個交易日遞增，活躍度不斷提升。

中國建築在7月24日也獲北上資金淨買入，這也是時隔一個月以後該股再度登榜成交活躍股，金額創下今年以來次新高。

整體來看，這些成交活躍股基本面向好。今年上半年，中國建築公司新簽合同額為12140億元，同比增長1.6%，地產業務合約銷售額達到1410億元;海螺水泥也發佈上半年業績預增公告，預計報告期内實現淨利潤同比增加53.73億元至67.17億元，同比增幅80%～100%。

據興業證券統計，已經披露經營數據的上市公司中，今年上半年大型建築央企新簽訂單同比增長4.4%，建築民企上半年訂單同比增長33.9%。加上近期政策在一定程度上緩解了市場普遍擔憂的信用問題，建築板塊悲觀的預期邊際上有所修復。

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