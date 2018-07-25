【異動股】上海自貿板塊快速拉升 上海物貿(600822-CN)漲停

早盤，上海自貿板塊快速拉升，截止發稿，上海物貿(600822-CN)漲停報9.64元，華塑控股(0000509-CN)漲停報2.72元，華貿物流(603128-CN)漲4.66%報6.07元，東方創業(600278-CN)漲4.1%報8.63元，長江投資(600119-CN)、浦東建設(600284-CN)漲超3%，暢聯股份(603648-CN)、錦江投資(600650-CN)等紛紛拉升漲逾2%。

消息面上，上海作為開放的先行者，於日前發佈了《上海市貫徹落實國家進一步擴大開放重大舉措加快建立開放型經濟新體製行動方案》，明確了5個方面、20項任務及100條舉措，其中明確提出，加快實施汽車、飛機、船舶產業對外開放，創新發展高端綠色進口再製造和全球維修業務。上海將以國家擴大汽車、飛機、船舶等產業開放為契機，提升先進製造業能級，全力打響“上海製造”品牌。

“上海擴大開放100條”中提出，鼓勵外資投資先進製造業，積極爭取建設國家進口高端裝備再製造產業示範園區，完善管理模式，提升參與國際循環經濟發展的能級;擴大企業自產設備維修、再製造服務，加快建立出口產品售後服務體係等;爭取外資新能源汽車項目落地;以嘉定、臨港等汽車產業集聚區為依託，吸引世界知名外資汽車企業建設研發中心及高端整車項目，支持高性能電機、電池、電控等核心部件配套項目落地等。

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