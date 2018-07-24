兩因素影響 分行家數遽減創7年新低 外銀7年裁撤65家分行

受金融科技以及外銀大舉裁撤分行影響，據金管會統計，截至今 (2018) 年 6 月底止，全體國銀分行家數有 3403 家，較去年底的 3417 家、減少 14 家分行，而花旗銀行下半年還要再裁撤 5 家，等於今年至少就減少 19 家分行，屆時分行家數將創 7 年新低水位。此外，外商銀行近年大舉裁撤在台分行，7 年內共裁撤 65 家分行。

據銀行局統計，今年上半年，以元大銀行減少 9 家最多，渣打銀裁 6 家 (桃園大溪、大園、觀音、新竹關西、三義、嘉義)、台中商銀裁 1 家，永豐銀裁 1 家，澳盛銀行減少 1 家，合計共減少 18 家分行。

但是，上半年新增王道銀行 2 家分行、玉山 1 家、凱基 1 家，合計共增 4 家分行，一來一往之下，今年上半年減少 14 家分行，分行家數剩 3404 家。

由於花旗銀日前已公告將裁撤竹科、麥寮、清水等 3 家分行，正在向金管會申請裁撤的還有台南府城、高雄鳳山 2 家，等於下半年預期再減少 5 家分行。

不過，銀行局副局長莊琇媛表示，元大銀已申請東台南及新左營的 2 家分行復業。

莊琇媛表示，銀行分行家數減少，主要是金融科技影響，民眾大量使用網銀，交易習慣改變，造成臨櫃交易降低，致使銀行縮減分行。尤其過去合併問題分行的外商銀行，因經營策略的轉變，因此也大舉調整分行。

金管會統計，自 2011 年到今年上半年，5 大外商銀行子行包括：花旗、渣打、匯豐、星展及澳盛，共裁撤 60 家分行，再加上花旗下半年還要再砍 5 家，等於 7 年內共裁撤 65 家分行。