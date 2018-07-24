考量交易活絡性 證交所實施展延型權證退場機制

考量展延型權證缺乏退場機制，導致部分交易不活絡者，因持續報價而占用證券交易網路頻寬，證交所今 (24) 日表示，已修正「審查認購 (售) 權證上市作業程序」，權證發行人就流通在外較少的展延型權證，可以不展延並終止上市。

證交所表示，展延型權證是由牛熊證演化而來，除了有牛熊證定價簡單、具停損機制及與標的連動性高特性外，並設有展延機制、加深發行價內程度，讓權證的存續期間可不斷地延長，達成中長期投資存股收息功能。

不過，考量目前有部分展延型權證因標的不受投資人青睞，流通在外數量及成交量都不理想，卻仍需持續每日報價，占用證券交易網路傳輸資源，所以新增展延型權證的退場機制，於存續期間屆滿前 20 個營業日，其流通在外單位低於十萬單位者，可以不申請展延而終止上市。

證交所也強調，即日 (7/24) 起權證發行人所發行展延型權證，若符合新增規定且不申請展延時，除了依證交所營業細則規定，辦理終止上市公告外，也要依辦理重大訊息公告，避免投資人因資訊不充分，買入即將終止上市的權證而產生爭議。

至於不展延的權證於存續期間屆滿時，和一般權證相同，發行人將以履約價格、標的結算價格的差價乘以行使比例，將現金結算給投資人。