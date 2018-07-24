歐股盤中─汽車、基本資源類股走揚 泛歐 Stoxx 600上漲0.94%

在汽車、基本資源類股走揚帶動下，今 (24) 日歐股早盤，主要指數走高，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.94%。

台北時間週二下午 5 點 38 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.94%，德國 DAX 指數上漲 1.41%，法國 CAC 40 指數上漲 0.96%，英國 FTSE 指數上漲 0.80%。

週二早盤，在泛歐 Stoxx 600 指數中，汽車、基本資源類股表現最好，上漲逾 2%。

法國標緻雪鐵龍集團 (PSA) 業績優於預期，帶動股價大漲約 10%。

瑞銀集團 (UBS) 第 2 季獲利成長 9%，優於去年同期，激勵股價上漲約 3.7%；飲料製造商 Britvic 營收表現不佳，股價下跌 1.8%。

歐元區今公布 7 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，從 6 月的 54.9，下滑至 54.3。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，「新業務成長疲軟、商業樂觀情緒下滑、前景惡化，尤其是製造業；本次調查顯示，產業界對貿易戰的擔憂，明顯加劇。」

Williamson 認為，在經濟指標表現不佳的情況下，歐元區經濟，恐持續放緩。